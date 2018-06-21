В Кировской области скончался осужденный террорист из Башкирии

В колонии строгого режима №27 в поселке Лесной Кировской области скончался 44-летний учалинец Азат Хидиятов, который был осужден на 18 лет, сообщают «Idel.Реалии».

Известно, что в конце января текущего года его этапировали в колонию. Потом появилась информация о том, что он сгорел на промзоне, одному из братьев удалось связаться с его родственниками, они подтвердили факт его смерти. Также есть предположение, что Хидиятова могли убить в колонии.

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Кировской области рассказал, что Хидиятов поджег и цех, в котором работал, и себя.

Напомним, 27 мая 2016 года Хидиятов совершил террористический акт в АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» - напал на охрану и сотрудников, поджег административное здание. При этом выкрикивал лозунги в поддержку деятельности террористических организаций. Когда приехали полицейские, Хидиятов напал и на них, и был задержан. Кроме того, мужчина серьезно ранил охранника.