В Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши с больницы и жилых домов

Стали известны подробности разгула стихии в ряде районов Башкирии, которые имели место минувшим вечером и ночью. Их сообщила пресс-служба управления МЧС.

Так, в Нефтекамске по улице Пионерской ураганный ветер снес шиферную крышу с четырехэтажного одноподъездного жилого дома, в котором жили 16 семей. Обошлось без пострадавших людей, но получили повреждения три автомобиля. Необходимости в расселении жильцов не требуется.

В селе Калтасы Калтасинского района ветер сорвал крышу с части здания центральной районной больницы - с перехода между хирургическим и приемным отделениями. Площадь повреждений - 60 квадратных метра. Люди не пострадали.

Под Уфой в деревне Самохваловка ураганным порывом ветра сорвало 150 квадратных метров металлочерепичной кровли с частного жилого дома. Также обошлось без пострадавших.

По данным пресс-службы на месте ЧП работают силы и средства пожарно-спасательного гарнизона, представители администрации и местных управлений гражданской защиты.