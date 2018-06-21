В Башкирии с бывшего чиновника взыскали сумму причиненного ущерба

В январе 2018 года к условному лишению свободы приговорили бывшего начальника Уфимской городской ветеринарной станции Мавлижана Сунаргулова по статье «Мошенничество с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Чиновник дал указание главному бухгалтеру составить фиктивный контракт со сторонней организацией о благоустройстве территории учреждения. По договору оплата составляла 86 тысяч рублей. Злоумышленник забрал эти деньги и распорядился ими по собственному усмотрению, не выполнив никаких работ.

Прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с требованием о взыскании с обвиняемого похищенной суммы в пользу ветеринарной станции. Суд согласился с доводами надзорного органа и удовлетворил иск в полном объеме.