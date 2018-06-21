В Башкирии из-за пьяного водителя погибла молодая девушка

По статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека» осудят мужчина, из-за которого скончалась женщина, сообщили в пресс-службе межрайонной белебеевской прокуратуры.

24-летний нетрезвый мужчина ночью после распития алкоголя со своими родственниками повез их в город, чтобы продолжить пьянку. Водитель не справился с управлением, столкнулся с бордюром, отчего автомобиль отбросило на опору линии электропередач.