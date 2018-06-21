В Башкирии два сотрудника нефтяной компании получили ожоги на работе
Сегодня, 11:51ПроисшествияТатьяна Майорова
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Инженер и слесарь предприятия АО «Транснефть-Урал» пострадали в результате несчастного случая на производстве.
Гострудинспекция Башкирии сообщила о том, что расследует несчастный случай на производстве, в результате которого пострадали 39-летний инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматики (КИПиА) второй категории и 34-летний слесарь по КИПиА.
Как следует из материалов дела, 18 июня пострадавшие проверяли состояние цепей контроля сигнализатора уровня, когда случилось воспламенение паров газовоздушной смеси в емкости нефтеловушки. В итоге инженер получил повреждение руки, а слесарь — повреждение спины.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшедшего и уточняют, имели ли место нарушения охраны труда.
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