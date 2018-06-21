В Башкирии бетонный завод оштрафован за загрязнение окружающей среды

ООО «Бетонный завод № 1» – владелец установок, производящих бетон в районе улицы Кузнецовский затон, грубо нарушало экологическое законодательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

У компании не было разрешения на выброс в воздух загрязняющих веществ. Рядом с заводом была куча мусора, жидкие производственные отходы выливались в близлежащий котлован.

На фирму и ее руководство возбуждены административные дела по статьям «Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления» и «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха». Штрафы составили 190 тысяч рублей.