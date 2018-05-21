В Хабаровском крае потерпел крушение частный вертолет
В ночь на понедельник под Хабаровском совершил «жесткую посадку» вертолет «Газель 342».
Инцидент произошел в Тугуро-Чумиканского районе, неподалеку от рек Шекли и Уда. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».
В момент авиакатастрофы на борту «Газель 342» находились три человека. После касания с землей воздушное судно загорелось.
Пилот и пассажиры успели вовремя покинуть объятый пламенем вертолет. Двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами, третий — умер от сердечного приступа.
По данным следствия, разбившийся «Газель 342» принадлежал бизнесмену из Амурской области.
По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов начата доследственная проверка. По ее итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».