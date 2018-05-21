В Хабаровском крае потерпел крушение частный вертолет

Инцидент произошел в Тугуро-Чумиканского районе, неподалеку от рек Шекли и Уда. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».

В момент авиакатастрофы на борту «Газель 342» находились три человека. После касания с землей воздушное судно загорелось.

Пилот и пассажиры успели вовремя покинуть объятый пламенем вертолет. Двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами, третий — умер от сердечного приступа.

По данным следствия, разбившийся «Газель 342» принадлежал бизнесмену из Амурской области.