В Башкирии нашли труп младенца, погибшего месяц назад

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Тело малыша нашли в Салавате при проведении земляных работ.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ, труп нашли около жилого дома при проведении земляных работ по ул. Ленина в Салавате.
Тело мальчика было завернуто в женскую майку, полотенце и помещено в полиэтиленовый пакет. По предварительным данным, ребенок скончался около месяца назад.
«По данному факту проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления причины гибели новорожденного», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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