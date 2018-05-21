В Башкирии нашли труп младенца, погибшего месяц назад

Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ, труп нашли около жилого дома при проведении земляных работ по ул. Ленина в Салавате.

Тело мальчика было завернуто в женскую майку, полотенце и помещено в полиэтиленовый пакет. По предварительным данным, ребенок скончался около месяца назад.