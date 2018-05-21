Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии наказали более 150 человек, виновных в лесных пожарах
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Kopipast pozhary prodolzhayut polyhat

В Башкирии наказали более 150 человек, виновных в лесных пожарах

Сегодня, 16:21ПроисшествияТатьяна Майорова
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
В Башкирии врач отказался менять гипс девочке-инвалиду