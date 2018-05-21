В Башкирии наказали более 150 человек, виновных в лесных пожарах

Сегодня, 21 мая, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание на тему обеспечения пожарной безопасности. Основное внимание при этом было уделено лесным пожарам, которых, как оказалось, на сегодняшний день в Башкирии произошло уже 82 с начала текущего года.

Крупных пожаров, к счастью, допущено не было, и тем не менее в их тушении были задействованы 1272 человека и 378 единиц техники. По словам министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, главной причиной лесных пожаров остаётся человеческий фактор.

В частности, речь идет о сжигании сухой травы и мусора, на который введен жесткий запрет, однако в ряде муниципалитетов он нарушается. По данным МЧС России по РБ, выявлено и расследуется 110 правонарушений такого рода. 50 виновников уже привлечены к административной ответственности.

Вдобавок, во время патрулирования лесного фонда, было выявлено еще и 125 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Более 100 нарушителей привлечено к административной ответственности.