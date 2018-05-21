Спутники погибшего альпиниста из Башкирии обвиняют в его смерти проводников

Накануне, 20 мая, в соцсетях появилось скорбное сообщение украинской альпинистки Ирины Галай, которая оказалась во время рокового восхождения на маршруте вместе с погибшим альпинистом из Башкирии Рустемом Амировым. По ее словам, Рустем попал в сложную ситуацию, потому что из-за недостатка средств вынужден был начать восхождения без кислорода с так называемым базовым пакетом, который не предполагал сопровождение гида и обеспечение теплого ночлега в палатке на высоте, выше базового лагеря альпинистов. Как оказалось, у Рустема возникли проблемы с получением денежного перевода, поэтому он был стеснен в средствах и тем не менее решил совершить восхождение. Помимо этого, с ним случилось пищевое отравление, которое также могло отразиться на общем самочувствии альпиниста.

По словам Ирины Галай, при восхождении на вершину Лхозце на высоте 7100 метров она встретила Рустема Амирова, который уже испытывал недомогание. Когда Рустем Амиров добрался до следующей отметки в 7800 метров без кислородной маски при морозе минус 30 градусов и сильнейшем ветре, то, по словам Ирины Галай, шерпы выгнали его из чужой палатки, куда он зашел погреться, и оставили сидеть с рюкзаком на морозе без палатки при сильном кашле.

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Только через час Ирина Галай и сопровождавший ее шерп смогли установить свою палатку и позвала Рустема внутрь.

- Рустем всё время молчал и кашлял, очень сильно, он настолько замерз, что от него прямо веяло холодом. Я сразу поняла, что ему очень плохо и начала уговаривать его спускаться с утра вниз… Ночь прошла ужасно, Рустему было очень плохо, убийственный кашель, я всю ночь нервничала и поила его чаем. Мы решили, что он с утра спускается вниз, а я пройдусь ещё 300-400 метров вверх для акклиматизации и спущусь с ним во второй лагерь! Там мы отдохнём и сходим на вершину! Начали спуск вниз, с надеждой отдохнуть во втором лагере и двинуть на восхождение, акклиматизация отличная! Длинный и интересный спуск вниз и тут слышу слова моего шерпа: «Ира, Рустем умер в 3-м лагере от горной болезни»!» - поведала о последних часах жизни альпиниста Ирина Галай. Только после этого ЧП на альпинистской базе было принято решение временно, на период сильных морозов, запретить бескислородные восхождения.

Пока нет никакой информации о том, будет ли проведено какое-либо расследование обстоятельств гибели Рустема Амирова и насколько реально добиться наказания виновных в соответствии с законодательством Непала.