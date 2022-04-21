Жителя Башкирии отправили в колонию на 14 лет за убийство двухлетнего сына

Трагедия произошла в апреле прошлого года. 51-летний обвиняемый толкнул, нанес травмы пультом дистанционного управления, а после сбросил с высоты собственного роста двухлетнего сына из-за сомнений в кровном родстве, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Стало известно, что 51-летний житель Аургазинского района был признан виновным в убийстве двухлетнего сына. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, к слову, сам подсудимый вину в содеянном не признал. Напомним, что трагедия произошла в апреле прошлого года. По информации следователей, мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой из-за сомнений в кровном родстве с двухлетним сыном. После, толкнул ребенка, в результате чего тот ударился головой об косяк проема, однако на этом выпивший отец семейства не остановился и нанес ребенку травмы руками и пультом дистанционного управления, после чего сбросил его на пол с высоты собственного роста. Известно, что мужчина покинул место преступления, но через некоторое время был задержан полицией.

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