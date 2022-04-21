Жителя Башкирии отправили в колонию на 14 лет за убийство двухлетнего сына

Жителя Башкирии отправили в колонию на 14 лет за убийство двухлетнего сына
Жителя Башкирии отправили в колонию на 14 лет за убийство двухлетнего сына
Вчера, 09:59ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Трагедия произошла в апреле прошлого года. 51-летний обвиняемый толкнул, нанес травмы пультом дистанционного управления, а после сбросил с высоты собственного роста двухлетнего сына из-за сомнений в кровном родстве, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Стало известно, что 51-летний житель Аургазинского района был признан виновным в убийстве двухлетнего сына. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, к слову, сам подсудимый вину в содеянном не признал.

Напомним, что трагедия произошла в апреле прошлого года. По информации следователей, мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой из-за сомнений в кровном родстве с двухлетним сыном. После, толкнул ребенка, в результате чего тот ударился головой об косяк проема, однако на этом выпивший отец семейства не остановился и нанес ребенку травмы руками и пультом дистанционного управления, после чего сбросил его на пол с высоты собственного роста. Известно, что мужчина покинул место преступления, но через некоторое время был задержан полицией.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы