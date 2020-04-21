В Башкирии в МВД прокомментировали инцидент с грубым задержанием двух девушек

В МВД по Башкирии опубликован пресс-релиз, в котором сообщается, что применение силы при задержании было необходимо.

Напомним, достаточно эмоциональное видео было опубликовано в группе «Подслушано Белебей». Судя по названию, инцидент произошел в Белебее. Очевидцы сняли, как шестеро сотрудников правоохранительных органов задержали девушку, нарушающую, вероятно, по их мнению, режим самоизоляции. На кадрах было видно, как никто не соблюдает дистанцию, а позже девушку увели, заломив руки.

В ведомстве прокомментировали, что на момент задержания она была нетрезвой, материлась и угрожала полицейским. Силу сотрудникам полиции пришлось применить из-за ее поведения.