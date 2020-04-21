В Башкирии в больнице скончался спасенный из пожара 57-летний мужчина

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в Башкирии в пожарах за последние сутки погибли два человека.

В Уфе произошло возгорание в многоквартирном доме. Сотрудники пожарной службы смогли вытащить мужчину из огня, но позже он скончался в больнице. В тот же день погибла в огне женщина из Краснокамского района.

Причины обоих происшествий пока что неизвестны. С начала 2020 года произошло 2185 пожаров, при которых погибло 88 человек, в том числе 5 детей, травмировано 70 человек.