В Башкирии в больнице скончался спасенный из пожара 57-летний мужчина
21 апреля, 16:59ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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За прошедшие сутки в пожаре помимо него умерла также и женщина.
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в Башкирии в пожарах за последние сутки погибли два человека.
В Уфе произошло возгорание в многоквартирном доме. Сотрудники пожарной службы смогли вытащить мужчину из огня, но позже он скончался в больнице. В тот же день погибла в огне женщина из Краснокамского района.
Причины обоих происшествий пока что неизвестны. С начала 2020 года произошло 2185 пожаров, при которых погибло 88 человек, в том числе 5 детей, травмировано 70 человек.
По статистике, более 50% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности.
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