В Башкирии 28-летний мужчина убил свою жертву в день рождения
21 апреля, 18:31ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Подробности жуткого происшествия сообщили в Следственном комитете по республике.
По данным ведомства, преступление произошло 20 апреля в Туймазинском районе. Подозреваемый пришел в гости к своей знакомой в день рождения, чтобы отпраздновать, когда между ними разгорелся конфликт.
В какой-то момент 28-летний гость схватил нож и начал наносить им множественные раны в область шеи и груди. От нанесенных ран женщина скончалась на месте происшествия, а подозреваемый позвонил в полицию, сообщив, что нашел ее в таком состоянии.
Полиции удалось выявить его причастность после осмотра помещения. Против него возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Туймазинского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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