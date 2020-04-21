В Башкирии 27-летний мужчина упал на автомобиле в реку и погиб

По информации спасателей, несчастный случай произошел сегодня, 21 апреля, в селе Верхний Авзян Белорецкого района.

Сообщается, что легковой автомобиль ВАЗ-2199 упал в реку с моста вместе с 27-летний водителем. Тело мужчины обнаружили позже также в автомобиле. Причины произошедшего пока что устанавливаются.