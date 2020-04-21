Полиция пресекла деятельность обкрадывавших пенсионеров мошенников
21 апреля, 16:03ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Московской и Пензенской областях полиция задержала две группы мошенников, которые украли у пенсионеров более 22 млн рублей.
Как пишет RT, злоумышленники создали несколько колл-центров, из которых обзванивали пенсионеров, купивших ранее медицинские препараты.
Мошенники заявляли о якобы положенной гражданам компенсации, но за ее перечисление просили оплатить госпошлину, услуги инкассаторов и страховку.
В ходе обысков у преступников были обнаружены персональные данные граждан, документы на выплату компенсаций и оборудование, на котором они были сделаны. Подозреваемые проходят по более чем 50 эпизодам мошенничества на сумму 22 млн рублей.
Отмечается, что дело взял под свой контроль глава МВД Владимир Колокольцев.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей