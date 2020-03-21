В Уфе на Демской трассе ликвидировали боевиков: на М-5 произошла перестрелка

Напомним, сегодня вечером, 21 марта, около 19.30 в социальных сетях появилась информация о том, что затруднен въезд и выезд Демской трассы, сотрудники правоохранительных органов разворачивали все автомобили и автобусы с трассы. Водители были вынуждены совершать объезд через микрорайон «Яркий». В результате на месте образовалась серьезная пробка. Люди на остановках часами ждали автобус, не имея никакой возможности попасть в город.

Ранее сообщалась информация о заминированном автомобиле и спецоперации ФСБ по РБ.

По данным ГТРК-Башкортостан, на трассе М-5 произошла перестрелка в связи с операцией по ликвидации боевиков, перемещавшихся в автомобиле с крупной суммой денег. В результате несколько человек могли погибнуть.

Ранее нашими источниками озвучивалась похожая информация.

— Вьетнамские продавцы Демского рынка везли крупную сумму денег, машина была заминирована. Микрорайон «Яркий» заблокирован сотрудниками на въезд и выезд, задержаны трое человек, - сообщили Медиакорсети информированные источники.

Попытки связаться с пресс-службами правоохранительных органов не принесли результата. Инцидент до сих пор никак не комментируют ни в МВД, ни в СК, ни в ФСБ по республике.