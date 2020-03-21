«В масках и с оружием»: Демское шоссе в Уфе перекрыто из-за заминированной машины

В соцсетях появились фотографии с Демского шоссе: очевидцы пишут, что вооруженные сотрудники правоохранительных органов разворачивают машины и просят выезжать на М-5, чтобы попасть в город.

— Вьетнамские продавцы Демского рынка везли крупную сумму денег, машина была заминирована. Микрорайон «Яркий» заблокирован сотрудниками на въезд и выезд, задержаны трое человек, информация полностью засекречена.

Отметим, что эта информация пока предварительная.

Попытки связаться с пресс-службами правоохранительных органов не принесли результата. Иницдент не комментируют ни в МВД, ни в СК, ни в ФСБ по республике.

При этом известно, что на остановках вдоль трассы все еще стоят люди, которые не могут попасть домой, поскольку автобусы и такси также не могут выехать.

Автомобили у микрорайона "Яркий". Фото: Елена Чиркова., vk.com