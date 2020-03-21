Пожар в Белебее: из пятиэтажки эвакуировали 100 человек, один госпитализирован
21 марта, 17:30ПроисшествияАндрей КоролевФото: 02.mchs.gov.ru
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Сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по ул. Восточной поступило в МЧС по РБ сегодня в 13.01.
К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения на первом этаже началось задымление. Пожарные эвакуировали 100 человек, в том числе 5 детей. Пожар локализован на площади 15 кв.м в 13:08, открытое горение ликвидировано в 13:11.
В результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован в белебеевскую ГКБ.
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К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава МЧС России. Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются.
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