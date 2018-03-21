В Уфе оператор почты присваивала себе денежные переводы

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Расследуется уголовное дело, обвиняемая полностью признала свою вину.
24-летняя уфимка признана виновной в присвоении денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района Уфы.
С мая по июнь 2017 года девушка, которая работала оператором почтового отделения в Сипайлово, присваивала себе денежные переводы граждан. За получателя заполняла необходимые документы, а деньги забирала себе. Таким образом девушке удалось присвоить около 25 тысяч рублей. Пострадавшая, которая не получила свои деньги, обратилась в полицию.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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