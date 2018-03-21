В Башкирии общественники назвали главу района виновным в гибели хоккеиста

В распоряжении редакции Медиакорсети оказалось заявление представителей общественной организации «Народный фронт Регион», адресованное в администрацию президента России, а также в Генпрокуратуру и следком с просьбой возбудить уголовное дело против главы Татышлинского района Башкирии Рушана Гараева, который, по мнению заявителей, не обеспечил необходимые условия для поездки районной хоккейной команды на соревнования. В результате в минувшую субботу, 17 марта, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб молодой спортсмен Айнур Гатин – голкипер местной хоккейной команды.

Медиакорсеть обратилась за комментариями непосредственно в администрацию Татышлинского района. Глава муниципалитета Рушан Гараев предоставил свое мнение о случившемся.

- Я считаю этот так называемый «Народный фронт» самозванцами, потому что если бы они были по-настоящему представителями народа, то не строчили бы кляузы, а были бы действительно вместе с народом. У нас весь район скорбит из-за гибели Айнура Гатина. У нас все очень любили этого парня. Это был очень светлый, добрый, красивый и сильный парень, который торопился жить и побеждать.

По словам Рушана Гараева, команда, как обычно, поехала в Дюртюли на соревнования в рамках Чемпионата республики по хоккею. Айнур Гатин сам же и был назначен ответственным за поездку, как безусловный лидер коллектива. Он усадил всех ребят в 12-местную «Газель», а сам решил ехать отдельно на своем легковом автомобиле с друзьями, хотя его уговаривали присоединиться к команде и ехать в микроавтобусе. В итоге на 61-м километре автодороги Бураево- Дюртюли «Хендай-Солярис» Айнура столкнулся с направляющимся навстречу грузовиком «Донг-Фенг». Айнур Гатин погиб, а три его спутника были госпитализированы с различными травмами.

- Вы не представляете, как у нас в районе все переживают из-за этой трагедии. Похороны Айнура были в воскресенье, в день выборов, мы решили не включать музыку на избирательных участках в знак нашей скорби. Проводить Айнура в последний путь пришли тысячи человек, - рассказал Медиакорсети Рушан Гараев.

– Я не собираюсь отвечать на претензии самозванцев. Если будут вопросы от родственников Айнура, перед ними я буду отвечать. К тому же я считаю, что для разбирательства есть правоохранительные органы, которые должны сделать свои выводы насчет того, кто виновен в случившемся.

ИА Медиакорсеть приносит соболезнования близким погибшего спорстмена.