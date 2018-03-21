В Башкирии двое до смерти забили собутыльника за бесплатно выпитый алкоголь

Двое жителей Бурзянского района 37 и 29 лет подозреваются в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В ночь с 18 на 19 марта текущего года после распития спиртного в одном из домов деревни Абдулмамбетово двое мужчин предъявили третьему, то тот не покупал спиртное, хотя пил с ними наравне и избили его руками и подручными предметами по голове. 33-летний потерпевший от полученных травм скончался.