В Уфе в ДТП с маршруткой травмирована семилетняя девочка

Накануне, 20 февраля, серьезное ДТП произошло на проспекте Октября в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, 66-летний водитель, управляя автомобилем Vortex Estina, совершал поворот со второй полосы во двор, кода столкнулся с маршруткой Peugeot Boxer.

В итоге различные травмы получили пять пассажиров маршрутки, а семилетняя девочка из легкового автомобиля даже была госпитализирована.