В Уфе в ДТП с маршруткой травмирована семилетняя девочка
21 февраля, 15:10ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РБ.
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Автоавария произошла вечером на проспекте Октября.
Накануне, 20 февраля, серьезное ДТП произошло на проспекте Октября в Уфе. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, 66-летний водитель, управляя автомобилем Vortex Estina, совершал поворот со второй полосы во двор, кода столкнулся с маршруткой Peugeot Boxer.
В итоге различные травмы получили пять пассажиров маршрутки, а семилетняя девочка из легкового автомобиля даже была госпитализирована.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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