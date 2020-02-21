В Миассе на нерегулируемом переходе сбили пенсионера

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В Миассе вечером, 20 февраля, произошел наезд на пешехода. Инцидент случился на пешеходном переходе на проспекте Октября неподалеку от дома №49.
Как сообщает издание kursdela.biz, 34-летний мужчина, управлявший иномаркой Skoda Octavia не заметил 62-летнего пешехода на на дороге.
В результате пострадавшего передали медикам.
Отмечается, что серьезных травм мужчина не получил. Поэтому водителю грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.
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