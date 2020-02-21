В Красноярске задержан сбивший журналиста телеканала «Россия» водитель
21 февраля, 19:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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По информации Главного следственного управления СК РФ, в Красноярске был задержан водитель, который сбил на автомобиле сотрудника телеканала «Россия» Павла Брыкина.
ДТП произошло 20 февраля на улице Чернышевского, около дома №75а, сообщает газета «Известия».
По факту получения травм журналистом было возбуждено уголовное дело. Брынкин получил серьезные увечья и был госпитализирован.
Предполагается, что журналист был сбит водителей Mercedes при попытке взять интервью у водителя данного автомобиля. Последний был задержан на срок 48 часов, до выяснения обстоятельств происшествия.
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