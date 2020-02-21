В Красноярске задержан сбивший журналиста телеканала «Россия» водитель

По факту получения травм журналистом было возбуждено уголовное дело. Брынкин получил серьезные увечья и был госпитализирован.

Предполагается, что журналист был сбит водителей Mercedes при попытке взять интервью у водителя данного автомобиля. Последний был задержан на срок 48 часов, до выяснения обстоятельств происшествия.