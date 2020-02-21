В Башкирии адвокат предлагал вытащить из тюрьмы экс-полицейского за 5 млн рублей

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что дело 42-летнего уфимкого адвоката Владимира Панфилова, который обвиняется в мошенничестве с особо крупном размере, направлено в суд. Подробности сообщили в прокуратуре РБ.

Известно, что ранее Владимир Панфилов работал в уфимском городском филиале Башкирской коллегии адвокатов. Преступление, за которое он теперь пойдет под суд, адвокат совершил в прошлом году.

Как следует из материалов дела, он предложил жене бывшего высокопоставленного сотрудника полиции заключенного в СИЗО за взятки и ряд других тяжких преступлений, «похлопотать» о переквалификации его обвинения и смягчении наказания. Для этого требовалось 5 млн рублей.