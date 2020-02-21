В Башкирии 17-летняя девушка разбилась, упав с высотки
21 февраля, 14:27ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тело погибшей было найдено в Стерлитамаке.
Накануне, 20 февраля, стало известно, что в Стерлитамаке погибла в результате падения с высоты 17-летняя девушка. Подробности сообщил телеканал БСТ.
По данным СМИ, погибшая девушка училась на первом курсе колледжа.
Пока основной версией случившегося считают несчастный случай. Говорят, что девушка могла сорваться с седьмого этажа.
Ведется следствие.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей