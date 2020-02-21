Не Уфа, а Техас: водители ПАЗиков устроили перегонки и столкнулись прямо на остановке

Два пассажирских ПАЗика столкнулись сегодня, 21 февраля, прямо на остановке общественного транспорта в Уфе. Примечательно, что один из автобусов также задел отечественную легковушку, а та – другую. Таким образом, люди на остановке вынуждены дожидаться автобусов и заходить в них в неположенном для того месте. О пострадавших не сообщается.