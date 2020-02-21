Не Уфа, а Техас: водители ПАЗиков устроили перегонки и столкнулись прямо на остановке
21 февраля, 10:13ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Очередное ДТП с участием пассажирских маршруток произошло на остановке «Администрация Калининского района», в народе именуемой «райсполком».
Сюжеты: Фотофакт
Два пассажирских ПАЗика столкнулись сегодня, 21 февраля, прямо на остановке общественного транспорта в Уфе. Примечательно, что один из автобусов также задел отечественную легковушку, а та – другую. Таким образом, люди на остановке вынуждены дожидаться автобусов и заходить в них в неположенном для того месте. О пострадавших не сообщается.
По некоторым данным, водители ПАЗиков торопились «взять» к себе как можно больше пассажиров с остановки.
Причинами и обстоятельствами ДТП сейчас будут заниматься сотрудники Госавтоинспекции республики.
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