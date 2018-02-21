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В Уфе в больницу доставили 9-летнего мальчика, сильно избитого сверстником
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В Уфе в больницу доставили 9-летнего мальчика, сильно избитого сверстником

Сегодня, 11:35ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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