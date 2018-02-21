В Уфе в больницу доставили 9-летнего мальчика, сильно избитого сверстником
Сегодня, 11:35ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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Полиция устанавливает обстоятельства происшедшего конфликта детей.
Вчера, 20 февраля, около полуночи в дежурную часть отдела полиции в Советском районе Уфы пришло сообщение из городской детской клинической больницы №17, куда был доставлен на «скорой помощи» избитый 9-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, мальчика избил на улице сверстник.
Как уточнили в пресс-службе, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверка продолжается.
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