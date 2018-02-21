В Уфе в больницу доставили 9-летнего мальчика, сильно избитого сверстником

Вчера, 20 февраля, около полуночи в дежурную часть отдела полиции в Советском районе Уфы пришло сообщение из городской детской клинической больницы №17, куда был доставлен на «скорой помощи» избитый 9-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.