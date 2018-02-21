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В Башкирии мужчина заготовил вместо сена для скотины 12 кг марихуаны
Сюжеты:
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В Башкирии мужчина заготовил вместо сена для скотины 12 кг марихуаны

Сегодня, 16:06ПроисшествияТатьяна Майорова
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