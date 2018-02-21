В Башкирии мужчина заготовил вместо сена для скотины 12 кг марихуаны

Стражи порядка уже назвали этот трофей рекордным.

В Кугарчинском районе Башкирии полиция обнаружила у 46-летнего местного жителя больше 12 кг марихуаны в сарае на личном подворье. Это произошло в деревне Сатлыки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ, уточнив, что этот запас сомнительной сельхозпродукции вполне можно назвать рекордной за последний год из всех партий конфискованных полицией наркотиков.

По предварительным данным, сам мужчина объяснил, что заготовил марихуану вместо корма для домашних животных. Однако, судя по всему, стражи порядка не склонны верить его словам, поскольку предприимчивого сельчанина оперативники несколько месяцев вели за ним наблюдение прежде чем задержать с поличным. В веранде и в сарае были найдены два тайника, которые подозреваемый подготовил для хранения марихуаны зимой.