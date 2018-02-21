Суд по жалобе участников дела о махинациях с землёй в Уфе перенесли

В деле могут появится новые обстоятельства.

Верховный суд Башкирии перенёс рассмотрение апелляции, поданной осуждёнными по делу о махинациях с землёй в Уфе.

ходе заседания адвокаты подсудимых Г. Арпишкина и Р. Мирсаева попросили приобщить к делу несколько многостраничных документов.

Два адвоката Арпишкина, ранее приговорённого к шести годам лишения свободы, также предоставили справку о здоровье его матери и заключение экспертизы о состоянии здоровья самого осуждённого, при этом чем болен сам Арпишкин и его мать, оглашено не было. А защитник Мирсаева, приговорённого к трем годам, заявил, что на его клиента оказывалось давление в изоляторе, в связи с чем он предпринял попытку суицида. Адвокат попросил суд затребовать об этом справку из медчасти СИЗО.

Помимо этого адвокаты обоих осужденных предоставили дополнения к поданной ранее апелляции, однако, как отметил суд, они нарушили срок подачи подобных документов. Тем не менее к делу жалобы все-таки были приобщены.

Сами осуждённые Арпишкин и Мирсаев наблюдали за судебным заседанием из камеры изолятора посредством конференсвязи.

Третий осуждённый по этому делу В. Иванов на заседание не явился, адвокат объяснил его отсутствие тем, что мужчина находится на работе и не изъявил желания прийти в суд.

Что же касается потерпевшей стороны, которой в данном деле является администрация города, то её представители также в суд не пришли, хотя и были извещены о предстоящем заседании.

В связи с тем, что новые документы, прилагаемые к делу, имеют большой объем, суд решил, что понадобится время для их изучения и перенёс рассмотрение дела на 7 марта.

Напомним, в ноябре прошлого года Октябрьский районный суд Уфы признал Арпишкина, Мирсаева и Иванова виновными в мошенничестве, в результате которого они незаконно получили права на 28 гектаров земли вблизи уфимского посёлка Нагаево. Реальные сроки наказания получили два из трёх подсудимых: Арпишкин был приговорён к шести годам лишения свободы, Мирсаев получил три года, а Иванову, чья роль в мошенничестве была не основной, назначено 3 года условно.