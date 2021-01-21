В Уфе продолжается тушение крупного пожара в двухэтажном жилом доме

В Уфе продолжается тушение крупного пожара в двухэтажном жилом доме

Вчера, 10:32ПроисшествияАнна КононоваPhoto: МЧС по РБ
Сегодня в 08:05 поступило сообщение о пожаре в жилом дом № 14Б по улице Малая Лесозаводская в Уфе. Тушение пожара продолжается, сообщает МЧС по Башкирии.

На месте работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Пожару присвоили повышенный ранг.

На момент прибытия спецслужб наблюдалось горение в квартире двухэтажного дома «Г"-образной формы. В ходе тушения из опасной зоны выведено 25 человек, в том числе семь детей. Люди временно находятся в автобусах.

На тушение подано 7 стволов РСК-50, 1 лафетный ствол. Создано 2 боевых участка. Тушение продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия прибыл заместитель начальника главное управления МЧС по РБ Виталий Барзайкин. Кроме того, туда ыехал эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. В тушении пожара принимают участие 42 человека и 14 единиц техники.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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