В Уфе продолжается тушение крупного пожара в двухэтажном жилом доме

Сегодня в 08:05 поступило сообщение о пожаре в жилом дом № 14Б по улице Малая Лесозаводская в Уфе. Тушение пожара продолжается, сообщает МЧС по Башкирии.

На месте работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Пожару присвоили повышенный ранг. На момент прибытия спецслужб наблюдалось горение в квартире двухэтажного дома «Г"-образной формы. В ходе тушения из опасной зоны выведено 25 человек, в том числе семь детей. Люди временно находятся в автобусах. На тушение подано 7 стволов РСК-50, 1 лафетный ствол. Создано 2 боевых участка. Тушение продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС. На место происшествия прибыл заместитель начальника главное управления МЧС по РБ Виталий Барзайкин. Кроме того, туда ыехал эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС. В тушении пожара принимают участие 42 человека и 14 единиц техники. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

