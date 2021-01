В Санкт-Петербурге полицейские задержали 13 депутатов

В Санкт-Петербурге в среду, 20 января, сотрудники полиции произвели задержание 13 депутатов МО «Смольнинское».

Чиновников не пустили в помещения муниципалитета в досуговом центре «Зеленый слон». Об этом информирует newia.ru. Депутаты столпились в коридоре здания. К строению подогнали автозак. Народных избранников увезли в 76-й отдел полиции. По словам исполняющего обязанности главы муниципального образования Григория Ранкова, никаких заседаний в этот день не планировалось. Депутатов не пускали в помещения ради соблюдения санитарной безопасности. В тот момент в там занимались дети. Только последним по распоряжению администрации и руководства досугового центра во время эпидемии разрешен доступ в помещение и вестибюль. Депутаты пришли в досуговый центр в 16:00. Их вежливо попросили уйти. В ответ на просьбу чиновники заявили, что у них заседание. «Мы никуда не пойдем, мы здесь власть и мы тут будем находиться», - передает Ранков слова слуг народа. В итоге руководители досугового центра вызвали полицию. Только так можно было соблюсти санитарные нормы и правила.

