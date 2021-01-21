В Санкт-Петербурге полицейские задержали 13 депутатов

По словам исполняющего обязанности главы муниципального образования Григория Ранкова, никаких заседаний в этот день не планировалось. Депутатов не пускали в помещения ради соблюдения санитарной безопасности. В тот момент в там занимались дети. Только последним по распоряжению администрации и руководства досугового центра во время эпидемии разрешен доступ в помещение и вестибюль.