В Санкт-Петербурге полицейские задержали 13 депутатов

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 13 депутатов

Вчера, 18:17ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Санкт-Петербурге в среду, 20 января, сотрудники полиции произвели задержание 13 депутатов МО «Смольнинское».

Чиновников не пустили в помещения муниципалитета в досуговом центре «Зеленый слон». Об этом информирует newia.ru.

Депутаты столпились в коридоре здания. К строению подогнали автозак. Народных избранников увезли в 76-й отдел полиции.

По словам исполняющего обязанности главы муниципального образования Григория Ранкова, никаких заседаний в этот день не планировалось. Депутатов не пускали в помещения ради соблюдения санитарной безопасности. В тот момент в там занимались дети. Только последним по распоряжению администрации и руководства досугового центра во время эпидемии разрешен доступ в помещение и вестибюль.

Депутаты пришли в досуговый центр в 16:00. Их вежливо попросили уйти. В ответ на просьбу чиновники заявили, что у них заседание. «Мы никуда не пойдем, мы здесь власть и мы тут будем находиться», - передает Ранков слова слуг народа.

В итоге руководители досугового центра вызвали полицию. Только так можно было соблюсти санитарные нормы и правила.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы