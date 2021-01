В двухэтажном жилом доме в Уфе произошел пожар - МЧС опубликовали кадры с места происшествия.

Издание iz.ru сообщает, что сотрудники противопожарной службы эвакуировали с места пожара, который охватил оба этажа жилого дома, двадцать пять человек и временно разместили их в автобусах. Для тушения пожара было задействовано четырнадцать единиц спецтехники и сорок два человека личного состава. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

