В Башкирии пожар унес жизнь 59-летнего мужчины

В Башкирии пожар унес жизнь 59-летнего мужчины

Вчера, 10:24ПроисшествияАнна КононоваPhoto: МЧС по РБ
Вчера, 20 января, сгорел жилой дом в деревне Кубагушево Учалинского района Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины.

Информация о пожаре поступило в 10:41 в главное управления МЧС России по РБ. Когда на место прибыла противопожарная служба села Миндяк, дом полностью был охвачен огнем.

Пожар удалось локализовать в 11:08, открытое горение — в 11:14. Огонь занимательно повредил бревенчатый дом. К сожалению, в пожаре погиб 59-летний мужчина.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 17 ноября в многоквартирном доме по улице Рабкоров в Уфе произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома по улице Рабкоров, 9. В пожаре погибли две женщины.

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