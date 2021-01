В Башкирии пожар унес жизнь 59-летнего мужчины

Вчера, 20 января, сгорел жилой дом в деревне Кубагушево Учалинского района Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. В ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины.

Информация о пожаре поступило в 10:41 в главное управления МЧС России по РБ. Когда на место прибыла противопожарная служба села Миндяк, дом полностью был охвачен огнем. Пожар удалось локализовать в 11:08, открытое горение — в 11:14. Огонь занимательно повредил бревенчатый дом. К сожалению, в пожаре погиб 59-летний мужчина. Причину и обстоятельства пожара устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Напомним, вечером 17 ноября в многоквартирном доме по улице Рабкоров в Уфе произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома по улице Рабкоров, 9. В пожаре погибли две женщины.

