В Башкирии пожар унес жизнь 59-летнего мужчины

Напомним, вечером 17 ноября в многоквартирном доме по улице Рабкоров в Уфе произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома по улице Рабкоров, 9. В пожаре погибли две женщины.