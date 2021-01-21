«Стало плохо»: в Уфе автобус протаранил шесть иномарок

«Стало плохо»: в Уфе автобус протаранил шесть иномарок

Вчера, 09:49ПроисшествияАнна КононоваPhoto: скриншот видео
Вчера, 20 января, в Уфе автобус «НефАЗ» при развороте «зацепил» шесть автомобилей, сообщает ГИБДД по Башкирии. Водитель прокомментировал случившееся.

Инцидент произошел на улице Лесной и попал в объективы камер. 57-летний водитель автобуса при развороте протаранил проезжавшую мимо машину и ещё пять припаркованных авто. Всего пострадало шесть иномарок: «Равон Нексия», «БМВ», «Киа Сол», «Фиат Албеа», «Опель Корса» и «Рено Каптюр».

Как рассказал водитель, во время разворота ему стало плохо и он не справился с управлением. До этого, как сообщает ГИБДД, мужчина выполнил три круга по маршруту № 57. Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было.

Video:ГИБДД РБ

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