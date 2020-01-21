В Украине сотрудник госохраны покончил с собой прямо в здании ЦИК
Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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В Украине в помещении Центризбиркома (ЦИК) скончался работник Управления государственной охраны (УГО).
По первоначальной версии, человек совершил самоубийство. Об этом информирует RNS.
В расследований инцидента участвуют специалисты территориального Государственного бюро расследований Украины (базируется в Киеве).
На данный момент в украинском ЦИК ведутся необходимые следственные действия. Обстоятельства смерти представителя Управления государственной охраны страны в здании Центральной избирательной комиссии выясняют служащие военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины. Данная структура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве.
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