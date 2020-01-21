В Уфе в СИЗО скончался 17-летний подросток

По информации «КП-Уфа», в Башкирии 17 января скончался 17-летний Роман. К. В последние дни перед смертью парень жаловался на боли в животе и просил вызвать ему врачей. Издание со ссылкой на родственников умершего сообщает, что у Романа была пупочная грыжа. Близкие считают, что гибель могла наступить в результате осложнений из-за тупых травм живота.

Сообщается, что его задержали по подозрению в угоне автомобиля, который случился в августе 2019 года. Тогда он вместе с друзьями в ночь с 19 на 20 августа решили прокатиться. Для угона выбрали автомобиль ВАЗ-2110, разбили стекло задней двери, завели машину и поехали к знакомым.