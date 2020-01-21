В Томской области на пожаре погибли 11 человек

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В ночь на вторник под Томском в поселке Причулымский (Асиновский район) сгорело одноэтажное деревянное жилое строение.
Жертвами пожара стали 11 человек. Об этом информирует RNS.
Спастись из объятого огнем здания удалось лишь двум гражданам. Пламя бушевало на площади 208 квадратных метров. Оно охватило все строение. Справиться с огнем пожарным удалось лишь к утру.
Причины и обстоятельства пожара установят эксперты-криминалисты. На месте происшествия работают следователи.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проводится расследование.
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