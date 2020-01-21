В Томской области на пожаре погибли 11 человек

Жертвами пожара стали 11 человек. Об этом информирует RNS.

Спастись из объятого огнем здания удалось лишь двум гражданам. Пламя бушевало на площади 208 квадратных метров. Оно охватило все строение. Справиться с огнем пожарным удалось лишь к утру.