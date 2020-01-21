В Марий Эл погибли три человека после ДТП с участием “скорой”
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Авария с участием кареты “скорой” и грузового автомобиля привела к гибели водителя и двух медицинских работников.
Как пишет RT, авария произошла утром на трассе в сторону Уржума. Водитель и пассажир грузового авто получили травмы.
Ранее сообщалось о массовым ДТП в регионе Оренбурга.
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