В квартире, где сгорел мужчина в Уфе, накопился мусор высотой полтора метра

Сегодня, 21 января, на оперативном совещании в администрации Уфы, глава города Ульфат Мустафин потребовал выяснить обстоятельства, при которых произошел пожар в квартире многоэтажки по улице Бакалинской.

По уточненным данным, пожар произошел 16 января примерно в 11 часов утра. Возгорание началось в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома. На место происшествия выезжали четыре пожарных автомобиля и 10 спасателей.

Из дома эвакуировали 30 человек. В квартире, где находился очаг возгорания, огонь охватил 10 квадратных метров, пожарные быстро справились с ним. К сожалению, спасти хозяина жилья не удалось.

Осмотр квартиры показал, что она была завалена мусором, слой которого достигал чуть ли не полтора метра.

При этом, как оказалось, о состоянии данной квартиры никто ни в ЖЭУ, ни в муниципалитете не знал. По словам чиновников, ни соседи, ни старшие по подъезду и дому не сообщали об этом.

Ульфат Мустафин дал указание проанализировать ситуацию и выяснить, состоял ли на учете у психиатра погибший хозяин. Он также потребовал взять на учет всех жильцов, которые могут в силу тех или иных недугов проживать в подобных условиях, когда квартиры захламлены легковоспламеняемым мусором.