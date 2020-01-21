В Кузбассе начали расследование унесшего жизни взрослых и ребёнка пожара

Расследовать данное дело будут согласно положениям статьи о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает газета «Известия».

По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что недорогевшие угли были оставлены вблизи от легковоспламеняющихся предметов.

Пожар случился днём ранее, в 22 часа 50 минут по местному времени. Соседи увидели дым, после чего выбили окна и помогли выбраться из горящего дома пятнадцатилетней девочке. Позднее они вынесли тела погибших - девятилетнего ребенка, а также 61-летней женщины и 57-летнего мужчины.

Пострадавшая была госпитализирована с термическим ожогом.