В Кузбассе начали расследование унесшего жизни взрослых и ребёнка пожара
СК по Кемеровской области 21 января возбудил уголовное дело после гибели при пожаре в Киселёвске одного ребенка и двух взрослых.
Расследовать данное дело будут согласно положениям статьи о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает газета «Известия».
По предварительной версии, возгорание произошло из-за того, что недорогевшие угли были оставлены вблизи от легковоспламеняющихся предметов.
Пожар случился днём ранее, в 22 часа 50 минут по местному времени. Соседи увидели дым, после чего выбили окна и помогли выбраться из горящего дома пятнадцатилетней девочке. Позднее они вынесли тела погибших - девятилетнего ребенка, а также 61-летней женщины и 57-летнего мужчины.
Пострадавшая была госпитализирована с термическим ожогом.
Выяснилось, что погибший мужчина был братом, а обе девочки - внучками погибшей женщины. Всего площадь пожара составила 56 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.