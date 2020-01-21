В Индонезии нашли сидящий в доме на диване скелет

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В одной из деревень Индонезии, в заброшенном частном доме, был найден скелет человека, сидящего на диване. На нем был надет плащ.
По предварительным данным, на месте были обнаружены останки хозяина домовладения Йохана Рисмана, сообщает газета «Известия» 21 января.
Мужчина приобрел дом в 2014 году. Его помощник прибыл в деревню 14 января, чтобы проверить здание. Он обнаружил выбитые окна и открытую входную дверь. Войдя в дом, он увидел на диване скелет. При этом голени и пальцы лежали отдельно от остального тела.
Отмечается, что Рисман последний раз навещал свой дом в мае 2019 года. Он прибрался во дворе, но в дом не заходил.
Обнаруженные останки направлены на экспертизу. После её проведения станет точно известна личность погибшего.
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