В Индонезии нашли сидящий в доме на диване скелет

По предварительным данным, на месте были обнаружены останки хозяина домовладения Йохана Рисмана, сообщает газета «Известия» 21 января.

Мужчина приобрел дом в 2014 году. Его помощник прибыл в деревню 14 января, чтобы проверить здание. Он обнаружил выбитые окна и открытую входную дверь. Войдя в дом, он увидел на диване скелет. При этом голени и пальцы лежали отдельно от остального тела.

Отмечается, что Рисман последний раз навещал свой дом в мае 2019 года. Он прибрался во дворе, но в дом не заходил.