В Башкирии в серьезной аварии погибла 45-летняя женщина
Сегодня, 10:21ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Авария произошла вчера, 20 января в Чишминском районе.
По данным ГИБДД региона, столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 45-летней жительницы Нефтекамска и встречный Nissan Cefiro, за рулём которого находилась 42-летняя местная жительница.
Авария произошла на шестом километре автодороги Урал-Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки. Причины произошедшего пока что выясняются.
Сообщается, что водитель отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство.
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