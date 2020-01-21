В Башкирии в серьезной аварии погибла 45-летняя женщина

«Приспустил мне штаны»: следком Башкирии проверяет жалобу уфимца на пытки полицейских

В Башкирии все больше жалоб на рейдерские захваты бизнеса

Сила в правде: суд поставил точку в деле, сфабрикованном против стилиста из Уфы

Министр труда Башкирии рассказала о фейковом документе, в котором она просит 60 тысяч

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