В Башкирии в ДТП погибли 26-летний водитель и его пассажир
Сегодня, 11:51ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Чудовищная авария произошла сегодня, 21 января.
В региональном ГИБДД передали, что ДТП случилось на 126 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.
По имеющейся информации столкнулся грузовой автомобиль КамАЗ и легковой «Форд Фьюжн».
В результате столкновения погиб 26-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир. Сообщается, что мужчина сидел на заднем сиденье. Есть информация также о выжившем пострадавшем – его госпитализировали, состояние не уточняется.
Ранее Медиакорсеть передавала, что в республике в результате ДТП погибла на месте происшествия 45-летняя женщина
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