В Башкирии на сотрудницу УГОКа наехал вагон
Сегодня, 13:45ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Женщина выжила, но сильно пострадала.
Гострудинспекция передала, что в Башкирии на 44-летнюю работницу «Учалинского ГОКа» вагон наехал 17 января. Женщина работает на заводе машинист компрессорной установки фильтровально-сушильного отделения обогатительной фабрики.
Несчастный случай произошел на переезде № 7 названной фабрики. В момент происшествия на нее наехал хвостовой вагон железнодорожного состава.
Пока что, по данным инспекции, деталей произошедшего нет. Причины и обстоятельства выясняются.
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