Следователь из Башкирии не стал возбуждать дело об угрозе изнасилования полицейскими
Правоохранители заявили, что никто не пытался жителя Стерлитамака изнасиловать дубинкой и нанести ему телесные повреждения.
Комитет против пыток передал, что в следственном комитете следователь Дмитрий Пергушов отказался заводить уголовное дело о пытках Владислава Воробьева из Стерлитамака.
Напомним, Медиакорсеть ранее сообщала со слов Воробьева, что полицейские выбивали у него показания в деле о поджоге автомобилей силой. Кроме того, он заявлял, что ему угрожали изнасилованием резиновой дубинкой.
Житель Стерлитамака, напомним, подробно описывал процесс происходящего. Он рассказал, что сначала полицейские повалили его на пол и связали в так называемой «позе лотоса», после чего ему приспустили штаны и прислонили твердый предмет к ягодицам.
«Один из полицейских сказал мне, чтобы я признался во всем, а иначе я узнаю, что такое ПР-74. Я понял, что сотрудники полиции могут изнасиловать меня этим предметом, я сказал, что во всем признаюсь», – приводил он детали. Воробьев рассказывал и о многих других способах пыток, которые в нему применяли.
В результате медицинский осмотр подтвердил, что у него тупая травма живота, ушибы, ссадины, ушибленные раны, растяжения.
16 декабря следователь отменил Воробьеву меру пресечения в виде домашнего ареста, так как ему не было предъявлено обвинение в установленном порядке.
18 декабря в Следственный комитет обратились юристы Комитета против пыток. Сегодня стало известно, что следователь Дмитрий Пергушов еще 31 декабря 2019 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе Воробьева. Сотрудник следкома считает, что пострадавший получил повреждения в ходе задержания, когда оказывал сопротивление и пытался убежать.