Из колонии под Красноярском сбежал заключенный

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В Богучарском районе Красноярского края из колонии-поселения ИК-42 сбежал заключённый.
Вместо себя он предложил муляж.
Об этом стало известно 20 января, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что заключённый воспользовался временным отсутствием контроля от сотрудников дежурной смены. Он положил на спальное место муляж и совершил побег ночью.
Мужчина был задержан в тот же день возле местной железнодорожной станции Иланская. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о побеге.
В результате проведения прокурорской проверки в учреждении выяснилось, что его сотрудники нарушили сразу несколько статей Уголовно-исполнительного кодекса. Начальнику ИК-42 вынесено представление.
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