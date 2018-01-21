В Башкирии неопытный водитель наехал на грузовик, погибли двое

Как сообщил в своей блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, около полуночи ВАЗ-21-99, двигаясь в направлении Аскино, наехал на стоявший на обочине в попутном направлении грузовик ЗИЛ. Водитель легкового автомобиля имел стаж вождения всего полгода, и, по-видимому, не справился с управлением.