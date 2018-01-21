В Башкирии неопытный водитель наехал на грузовик, погибли двое
Сегодня, 14:31ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: gibdd102.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Смертельное ДТП произошло вчера в Аскинском районе Башкирии - на пятом километре автодороги Аскино-Старобалтачево.
Как сообщил в своей блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, около полуночи ВАЗ-21-99, двигаясь в направлении Аскино, наехал на стоявший на обочине в попутном направлении грузовик ЗИЛ. Водитель легкового автомобиля имел стаж вождения всего полгода, и, по-видимому, не справился с управлением.
- В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир скончались на месте происшествия, - уточняется в сообщении.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: gibdd102.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: gibdd102.ru
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей