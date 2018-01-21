На бельском мосту в Уфе ночью столкнулись два автомобиля
Сегодня, 10:22ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: БашДТП | Уфа и Башкортостан
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Информация о пострадавших уточняется.
Видео с места происшествия выложил сегодня ночью один из участников группы "БашДТП" Вконтакте. На нем видно, как один из автомобилей выехал на встречную полосу и он врезался в иномарку. От удара вторая машина въехала в ограждения на мосту.
Информация о пострадавших сейчас уточняется. Большая часть очевидцев событий сообщает, что никто не пострадал.
Напомним, недавно на бельском мосту было введено шестиполосное движение. Старый бельский мост сейчас закрыт в целях безопасности: из-за морозов здесь значительно увеличилась трещина в дорожном полотне.
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